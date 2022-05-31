"يعملكوا إيه أكثر من كده؟!".. تضامن واسع مع صلاح بعد تعرضه لهجوم من أبناء جلدته (فيديو)

تضامن مشاهير الرياضة والفن في مصر وإعلاميون عرب، مع نجم نادي ليفربول، المصري، محمد صلاح، الذي تعرض لهجوم من أبناء جلدته خلال مباراة "الريدز" ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتجمع عشرات المشجعين من عشاق ومحبي فريق ريال مدريد داخل مصر، السبت الماضي، في العاصمة القاهرة، من أجل تشجيع ومتابعة لقاء الفريق الإسباني ضد ليفربول (عبر شاشة عملاقة) في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جماهير ريال مدريد في مصر:



واحد اثنين .. محمد صلاح فين؟



pic.twitter.com/0VZcDuRstu — Amr (@Amr21DS) May 29, 2022

وعقب نهاية المباراة بفوز الريال 1-0 وتتويجه باللقب القاري للمرة الـ14 في تاريخه (رقم قياسي)، عمت احتفالات عارمة المكان الذي تجمع فيه عشاق ريال مدريد بالقاهرة، وتم ترديد عدة هتافات، ما بين الداعمة لـ"الميرينغي"، والساخرة من الفريق المنافس.

وشهدت الاحتفالات أيضا هتافات ضد نجم نادي ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح، حيث تم ترديد عبارة ساخرة من "الفرعون"، وهي "واحد اثنين.. محمد صلاح فين؟".

ودافع إعلاميون مصريون وعرب عن صلاح، الذي كان أفضل لاعب في صفوف ليفربول ضد ريال مدريد، حيث قال الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق عن الذين هتفوا أو قللوا من صلاح: "هذه التعبيرات التي فيها انتقاص وتقليل من قدر محمد صلاح سفه، هذا صاحب أكبر قصة إلهام لكل المصريين، والسخرية منه تنم عن الجهل".

إبراهيم فايق يفتح النار على مهاجمي محمد صلاح 🔥💣 ده صاحب أكبر قصة إلهام لكل المصريين ❤️🇪🇬 والسخرية منه تنم عن الجهل والسفه 😠😠#جمهور_التالتةpic.twitter.com/AJXVRvgpKG — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 29, 2022

ومن جانبه قال الإعلام المغربي، أشرف بنعياد على حسابه في موقع "تويتر": "محمد صلاح محبوب جدا لدى كل المصريين وكل الباقي كلام فارغ، لا تربط أبدا غضبا آنيا لأحد بقدر المحبة. محمد صلاح فخر لمصر و للعرب و لهذا أتحدى أي واحد يقول محمد ليس محبوبا في بلده".

محمد صلاح محبوب جدا لدى كل المصريين و كل الباقي كلام فارغ ، لا تربط ابدا غضبا آنيا لأحد بقدر المحبة. محمد صلاح فخر لمصر و للعرب و لهذا أتحدى أي واحد يقول محمد ليس محبوبا في بلده. — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) May 29, 2022

أما الإعلامي اللبناني حسين ياسين فكتب: "مخجل جدا أن تشاهد فيديو مصريين يشجعون ريال مدريد ويهتفون ضد صلاح، الأمر يبدو خياليا، مخجلا لأقصى الحدود، للأسف..".

مخجل جدا ان تشاهد فيديو مصريين يشجعون ريال مدريد ويهتفون ضد صلاح، الامر يبدو خياليا، مخجلا لاقصى الحدود، للاسف… — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) May 29, 2022

ووجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، رسالة خاصة لقائد المنتخب، قائلا فيها "محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية.. ونقدر ما قدمه لمنتخب مصر وناديه هذا الموسم".

جمال علام: محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية.. ونقدر ما قدمه لمنتخب مصر وناديه هذا الموسم#EFApic.twitter.com/KxgWBBFKIh — EFA.eg (@EFA) May 29, 2022

ولم يقتصر دعم محمد صلاح على الجانب الرياضي فقط، بل شارك إعلاميون وممثلون مصريون في انتقاد مهاجمي قائد منتخب "الفراعنة".

واستنكر الإعلامي المصري عمرو أديب، الهتاف ضد صلاح قائلا في برنامجه التلفزيوني "الحكاية" "وجعني جدا ألاقي مصريين بتهتف ضد محمد صلاح!!.. يعملكوا إيه صلاح أكتر من كده".

(ده مش هييجي تاني).. عمرو أديب: وجعني جدا ألاقي مصريين بتهتف ضد محمد صلاح !!.. يعملكوا إيه صلاح أكتر من كده

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/cERfsI25pD#الحكاية#MBCMASRpic.twitter.com/YT5UDGKDUZ — MBC مصر (@mbcmasr) May 29, 2022

أما الممثل المصري محمد هنيدي، فكتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "عايز أقول حاجة ... بقالي فترة بشوف بعض الشباب اللي بيحاول يسخر أو يقلل من صلاح.. يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح أو بيشجعوا فرق منافسه.. من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه.. بس الفكرة ليه تقلل أو تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟ .. صلاح اللي كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي على الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر ... لغاية لما وصل أنه بقى ينافس على الأفضل في العالم.. صلاح زينا وشبهنا.. صلاح مثال لأي شخص مجتهد ويمر بظروف صعبة وحياة صعبة".

المصدر: وكالات