نيمار يستبعد مبابي وبنزيما من جائزة الكرة الذهبية ويكشف عن مرشحه

يعتقد نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي، نيمار، أن مواطنه وزميله في المنتخب البرازيلي، فينيسيوس جينيور، جناح ريال مدريد، هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

وفي مقابلة مع قناة "TNT Sports" البرازيلية، سئل نيمار عمن يعتقد أنه يستحق لقب أفضل لاعب في العالم حاليا بناء على ما قدمه في موسم 2021-2022.

ورد نيمار قائلا، إن مواطنه فينيسيوس، الذي سجل الهدف الحاسم لفريقه ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري الأبطال ضد ليفربول، السبت الماضي، هو الأفضل.

وعلل نيمار اختياره لمواطنه بدلا من زميله في الفريق الباريسي، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، ونجم ريال مدريد الآخر، كريم بنزيما، قائلا: "مبابي قدم موسما رائعا، وكذلك بنزيما. ولكن مما رأيته هذا الموسم، فإن فينيسيوس هو أفضل لاعب في العالم.. لقد قام بكل شيء".

وقدم فينيسيوس موسما استثنائيا شهد تتويجه مع ريال مدريد بلقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني، حيث سجل النجم البرازيلي، 22 هدفا وصنع 20 هدفا آخرا في 52 مباراة.

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ورغم تصريح نيمار، يبدو بنزيما مرشحا فوق العادة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام، بعد تتويجه بلقب هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وكان زميل نيمار في بار يس سان جيرمان، الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات (رقم قياسي)، رشح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، عطفا على ما قدمه في الموسم المنقضي.

وستمنح الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل، بعد تصويت من قبل صحفيي أول مئة دولة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقا لأحد التغييرات التي أجريت على عملية التصويت، على أن يؤخذ فقط في الاعتبار أداء اللاعبين في موسم 2021-2022.

المصدر: "TNT Sports"