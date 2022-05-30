أعضاء مجلس إدارة الأهلي يدخلون في مشادة عنيفة مع أمن ملعب محمد الخامس قبل نهائي إفريقيا (فيديو)

شهد محيط مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب مشادة بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي وأمن الملعب بسبب رفض الأخير دخولهم إلى الملعب قبل انطلاق نهائي أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ونشر النادي الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو وثق دخول لاعبي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، كما تم تسجيل المشادة التي حدثت بين أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء وأمن الملعب.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لقاء صعبا ضد نظيره الوداد المغربي، يوم الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

المصدر: موقع "الأهلي أون لاين"