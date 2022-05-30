محمد صلاح يحصد جائزة جديدة وليفربول يهنئ "الفرعون المصري"

حصد مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

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وبالرغم من خسارة نهائي دوري الأبطال أمام نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن أداء محمد صلاح في الدوريات والكؤوس، أكسبه جائزة جديدة ليضعها في خزائن الجوائز التي كسب آخرها بنهاية الدوري الإنجليزي، كهداف، بعد تصدره ترتيب قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وجائزة اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في "البريميرليغ" هذا الموسم.

وتغنى نادي "ليفربول" بإنجاز "مو صلاح"، مهنئا إياه على حسابه في "فيسبوك" بالقول: "الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة! تهانينا للاعبنا محمد صلاح لحصوله على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير".

المصدر: RT