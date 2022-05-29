الروسي خاتشانوف يودع "رولان غاروس" على يد النجم الصاعد ألكاراز.. فيديو
خرج الروسي، كارين خاتشانوف، من الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية "رولان غاروس"، على يد النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز.
ونجح كارلوس ألكاراز، المصنف سادسا، في الفوز على خاتشانوف، المصنف الـ24 في البطولة، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-4) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، واستغرقت ساعتين و14 دقيقة.
Say cheese 😁— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022
Sunday Nights on Chatrier live here 📍#RolandGarrospic.twitter.com/jgVj73payW
When @alcarazcarlos03 eyes light up on Chatrier 🤩#RolandGarrospic.twitter.com/OCYLAHvnB4— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022
"Whatever you can do, I can do better."@alcarazcarlos03 (probably) 💥#RolandGarrospic.twitter.com/s6qhQb2nAo— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022
OH MY. 😲@alcarazcarlos03 I #RolandGarrospic.twitter.com/v4gsyl4QE4— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022
وضرب كارلوس ألكاراز (19 عاما) بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة، مع الصنف الثالث الألماني، ألكسندر زفيريف، الذي تغلب على الإسباني الآخر، بيرنابي زاباتا ميراليس، بثلاث مجموعات متتالية أيضا، بواقع: (7-6) و(7-5) و(6-3).
المصدر: RT