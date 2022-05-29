الملك نادال يخوض ثالث مباراة ماراثونية على ملاعب "رولان غاروس".. فيديو

تأهل النجم الإسباني، رافائيل نادال، إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية، والمفضلة بالنسبة له، بفوز صعب على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.

وحقق الماتادور نادال فوزا بشق الأنفس على فيلكس أوجيه-ألياسيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-3) و(6-2) و(3-6) و(6-3) في مباراة ماراثونية جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت 4 ساعات و21 دقيقة.

LEGENDARY@RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3#RolandGarrospic.twitter.com/TIxTUM8xYL — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

وهذه المرة الثالثة التي يخوض فيها النجم الإسباني مباريات من 5 أشواط على ملاعب "رولان غاروس"، بعد الأولى أمام الأمريكي جون إيسنر عام 2011، والثانية أمام غريمه التقليدي الصربي، نوفاك دجوكوفيتش عام 2013، وفاز الماتادور في كليهما.

وضرب نادال، المصنف خامسا، موعدا في الدور ربع النهائي، مع نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول، الذي تغلب بسهولة على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، المصنف الـ16، بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-3) و(6-3) في وقت سابق من اليوم أيضا.

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وحقق نادال (35 عاما) المتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 13 مرة، انتصاره رقم 109 على ملاعب "رولان غاروس" طوال مسيرته الرائعة حتى الآن، مقابل 3 هزائم فقط، اثنتان منها أمام نوفاك دجوكوفيتش، بالذات.

وأصبح الماتادور نادال على بعد فوز واحد لتحقيق انتصاره رقم 302 في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

المصدر: RT