شاهد.. احتفالات نجوم ريال مدريد باللقب الـ14 بدوري الأبطال
بدأ نجوم ريال مدريد الاحتفال مع جماهيرهم، في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم أمس السبت، على حساب ليفربول الإنجليزي (1-0)، على ملعب فرنسا الدولي.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، على حساب ليفربول الإنجليزي، بعد أن فاز الفريق الملكي على "الريدز" في نهائي كييف عام 2018، ليرفع رصيده إلى 14 لقبا في البطولة القارية المرموقة.
وسيمر احتفال نجوم ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدة محطات وسط تجمع جماهيري تاريخي في محيط ملعب "سانتياغو برنابيو".
🏆 🚍 🏆#CHAMP14NS | #CAMPEON35pic.twitter.com/sbu9snM07U— Real Madrid C.F ريال مدريد (@realmadridarab) May 29, 2022
وكانت المحطة الأولى، لاحتفالات لاعبي ريال مدريد بالثنائية في "كاتدرائية المودينا" في قلب العاصمة مدريد، حيث ألقى فلورنتينو بيريز كلمة شكر للاعبيه.
😎 أناقة ✖️ 4️⃣#CHAMP14NS | #CAMPEON35pic.twitter.com/7EyeTu0geU— Real Madrid C.F ريال مدريد (@realmadridarab) May 29, 2022
👋 @MrAncelotti#CHAMP14NS | #CAMPEON35pic.twitter.com/IGjCgGgmdm— Real Madrid C.F ريال مدريد (@realmadridarab) May 29, 2022
وقال بيريز في كلمته المختصرة: "هذه المجموعة من اللاعبين هي مرجع للعالم بأسره، كل نجاحاتنا مكرسة لشركائنا ومعجبينا".
🚗 أحلى زحمة...— Real Madrid C.F ريال مدريد (@realmadridarab) May 29, 2022
#CHAMP14NS | #CAMPEON35 | #RMFanspic.twitter.com/hEIzfokALC
🎶🎤 CÓMO NO TE VOY A QUERER 🎤🎶#CHAMP14NS | #CAMPEON35 | #RMFanspic.twitter.com/ehZMm5nXKh— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 29, 2022
ومن المقرر أن تنتهي محطات احتفال نجوم ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، في ملعب "سانتياغو برنابيو" في حضور جماهيري ضخم وبخطابات حماسية من قادة الفريق.
المصدر: وكالات