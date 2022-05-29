شاهد.. احتفالات نجوم ريال مدريد باللقب الـ14 بدوري الأبطال

بدأ نجوم ريال مدريد الاحتفال مع جماهيرهم، في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم أمس السبت، على حساب ليفربول الإنجليزي (1-0)، على ملعب فرنسا الدولي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، على حساب ليفربول الإنجليزي، بعد أن فاز الفريق الملكي على "الريدز" في نهائي كييف عام 2018، ليرفع رصيده إلى 14 لقبا في البطولة القارية المرموقة.

وسيمر احتفال نجوم ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدة محطات وسط تجمع جماهيري تاريخي في محيط ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكانت المحطة الأولى، لاحتفالات لاعبي ريال مدريد بالثنائية في "كاتدرائية المودينا" في قلب العاصمة مدريد، حيث ألقى فلورنتينو بيريز كلمة شكر للاعبيه.

وقال بيريز في كلمته المختصرة: "هذه المجموعة من اللاعبين هي مرجع للعالم بأسره، كل نجاحاتنا مكرسة لشركائنا ومعجبينا".

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ومن المقرر أن تنتهي محطات احتفال نجوم ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، في ملعب "سانتياغو برنابيو" في حضور جماهيري ضخم وبخطابات حماسية من قادة الفريق.

المصدر: وكالات