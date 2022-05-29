شاهد.. ليفربول يحتفل بكأسيه على متن حافلة مكشوفة

جاب لاعبو نادي ليفربول والجهاز الفني، شوارع مدينة ليفربول البريطانية، على متن حافلة مكشوفة، وبحوزتهم كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

واحتشد الآلاف من جماهير ليفربول، للاحتفال بفريقهم الذي اختتم موسمه يوم أمس السبت، بخوض لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، رغم مرارة الهزيمة.

فرحة تصنع يوم هذا المشجع الصغير 🤩⚽️pic.twitter.com/KXmY6HYtEC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

استقبال رائع من جماهير الريدز ❤️pic.twitter.com/bvt3ptHVY0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

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وخسر "الريدز" لقب دوري الأبطال أمام ريال مدريد بهدف من دون رد، مساء أمس السبت، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب فرنسا الدولي.

وأنهى ليفربول الموسم (2021-2022) بالتتويج بلقبي الكأس المحليتين، واللتين حققهما على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

واحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط، عن البطل مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات