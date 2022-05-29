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بعد خسارة صلاح.. الأهلي المصري يهنئ ريال مدريد لفوزه بدوري أبطال أوروبا

الرياضة

بعد خسارة صلاح.. الأهلي المصري يهنئ ريال مدريد لفوزه بدوري أبطال أوروبا
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تلقى نادي ريال مدريد التهاني من نادي الأهلي المصري، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نادي ليفربول (1-0) في النهائي الذي جمعهما أمس السبت، في فرنسا.

وقال الأهلي في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نود أن نهنئ فريق ريال مدريد على فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة".

بعد خسارة صلاح.. الأهلي المصري يهنئ ريال مدريد لفوزه بدوري أبطال أوروبا
twitter/AlAhly
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وحصد فريق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول للمرة الثانية على التوالي، والـ14 في تاريخه، وهو اللقب القاري رقم 27 في تاريخه.

ووسع ريال مدريد الفارق إلى 3 ألقاب بينه وبين الأهلي، المتوج بـ24 لقبا قاريا، بعد أن أضاف في العامين الأخيرين 4 ألقاب قارية بتتويجه بلقبي دوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقي.

ولدى الأهلي فرصة لتقليص الفارق من جديد، غدا الاثنين، عند مواجهته الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

المصدر: وكالات 

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