الأهلي المصري يصدر بيانا رسميا بسبب تقنية الـ"VAR" في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر نادي الأهلي المصري لكرة القدم، بيانا رسميا اليوم الأحد، بشأن حالة مثيرة للجدل بشأن تقنية الفيديو "VAR"، عشية إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

ونقل موقع "يلاكورة" المصري، عن مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إنه تم إخطار مسؤولي الأهلي والوداد ببعض الإجراءات التي ستتخذ في المباراة على ملعب محمد الخامس.

وحسب المصدر فإن مسؤولي الـ"كاف" عقدوا عدة اجتماعات فنية لشرح بعض الأمور التنظيمية للفريقين، على مدار الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر: "تم إبلاغ الطرفين بضرورة بدء المباراة واستكمالها حتي لو تعطلت تقنية الحكم الفيديو المساعد "VAR"، أو حدث عطل تقني أثناء سير اللقاء".

ونشر نادي الأهلي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "الأهلي لم يتلق أي مكاتبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص توقف أو احتمالية توقف الـ"VAR" أثناء نهائي دوري الأبطال غدا. بل وأكد مسؤولو الكاف في الاجتماع الفني للمباراة، والذي انتهى منذ دقائق لممثلي النادي الأهلي في ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف".

twitter/AlAhly

وكان نادي الوداد المغربي قد أنسحب من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 أمام الترجي التونسي، بعد تعطل تقنية الفيديو "VAR"، والذي ترتب عليه تتويج الفريق التونسي بالبطولة.

المصدر: وكالات