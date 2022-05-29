جماهير ريال مدريد لم "ترحم" صلاح (صور)

لم تفوت جماهير ريال مدريد، مناسبة تتويج فريقها بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول1-0، دون أن تستغل الفرصة للسخرية من نجم "الريدز"، محمد صلاح، الذي كان قد توعد الريال بـ"الثأر".

وكان صلاح، قد سارع بعد التحاق ريال مدريد بفريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بتوعد الفريق الملكي الاسباني بالثأر منه بعد خسارته أمامه في نهائي العام 2018، حيث نشر النجم المصري تغريدة على "تويتر" قال فيها "لدينا حساب لتصفيته".

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

كما شارك صلاح مع متابعيه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل جائزة أفضل هداف وجائزة أفضل صانع أهداف، اللتين توج بهما نهاية الأسبوع الماضي في ختام فعاليات الدوري الإنجليزي، وعلق صلاح على الصورة قائلا: "لم ننته بعد"، في إشارة إلى تطلعه لإنهاء الموسم بلقب جديد من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

ولسوء حظ صلاح، لم يتحقق الثأر، وخسر فريقه مجددا أمام ريال مدريد بهدف دون رد، لتشعل جماهير الريال مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وصور ساخرة من النجم المصري.

ونشر أحد الرواد صورة لصلاح وهو يجري مقابلة صحفية وكتب ساخرا:

Journalist: You were threatening Real Madrid, but you lost to them again?



Mo Salah: I swear to God I meant Real Betis #revengepic.twitter.com/TuriaUlkeZ — Naijablogger (@naija__blogger) May 28, 2022

المراسل لصلاح: كنت تهدد الريال كل هذا الوقت لكنك خسرت النهائي أمامه مرة أخرى!!

صلاح: أقسم أنني كنت أقصد ريال بيتيس!!! (أحد الأندية المتوسطة في الدوري الإسباني).

salah, cadê a vingança? kkkkkk pic.twitter.com/wDjbuPTRAK — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) May 28, 2022

وكتب آخر: أين الانتقام يا صلاح؟!!

If you feel bad just remember that Salah lost the AFCON final, PL, World Cup Quali and UCL finals in 4 months#UCLfinalpic.twitter.com/hs2TUPf95g — Footymemes.21 (@footymemes21) May 29, 2022

وأعاد مغرد ثالث كلمات صلاح قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي، حيث كتب: "لدينا حساب لم تتم تصفيته.. لم ننته بعد؟؟.

We have a score to settle. We are not done yet.o pic.twitter.com/zn0zniV4EG — ' (@fiqLUHBR) May 28, 2022

ونشر مغرد آخر صورة لصلاح على هيئة طفل صغير وهو يقول: هل سمعتموني أقول إنني أريد أن أنتقم؟.

If you feel bad just remember that Salah lost the AFCON final, PL, World Cup Quali and UCL finals in 4 months#UCLfinalpic.twitter.com/hs2TUPf95g — Footymemes.21 (@footymemes21) May 29, 2022

أما ناشط خامس، فقد نشر صورة لصلاح وهو يتحسر على ضياع لقب دوري أبطال أوروبا وعلق قائلا: "إذا كنتَ تشعر بسوء حالك، فعليك أن تتذكر فقط أن صلاح خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية، ونهائي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، ولم يتأهل لنهائيات كأس العالم، وكل هذا في ظرف 4 أشهر.

المصدر: RT