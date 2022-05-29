جماهير ريال مدريد تسخر من مبابي ليلة تتويج فريقها بدوري أبطال أوروبا (صورة)

سخرت جماهير ريال مدريد من كيليان مبابي، الذي فضل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان عوض الانتقال للفريق الملكي، وذلك خلال مواجهة الريال وليفربول، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، ليعزز الفريق الملكي رقمه القياسي، حيث أصبح بطلا لأوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

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ونشرت شبكة "ESPN"، صورة لأحد مشجعي ريال مدريد في مدرجات ملعب "فرنسا الوطني" (ستاد دو فرانس) الذي احتضن المباراة، وهو يرفع قميص مبابي مع باريس سان جيرمان، وكتب عليه "صفر دوري أبطال أوروبا"، في إشارة لفشل اللاعب الدولي الفرنسي في الفوز باللقب الكبير خلال مسيرته حتى الآن.

A Real Madrid fan holds up an Mbappe shirt with the number of Champions League trophies he's won ahead of the final 👀🏆 pic.twitter.com/DpimZMZ0zD — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022

وكان مبابي قريبا من الانضمام للريال خلال هذا الصيف، قبل أن يتراجع عن موقفه ويقرر تمديد عقده مع النادي الباريسي لثلاث سنوات إضافية، في واقعة أثارت غضبا واسعا بين جماهير النادي المدريدي.

المصدر:"ESPN"