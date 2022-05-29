شاهد.. رد فعل صلاح بعد خسارة ليفربول أمام ريال مدريد

خيم الحزن على النجم المصري، محمد صلاح، بعد خسارة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وقدم النجم المصري أداء جيدا في المباراة، وأتيحت له العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن حارس نادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، الذي كان أفضل لاعب في اللقاء، تصدى ببراعة لكل محاولات الفرعون المصري، فيما تكفل البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بتسجيل هدف الفوز للريال بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالبيردي، في الدقيقة 59.

No revenge for Mo Salah 😔#UCLfinalpic.twitter.com/Yp0sU1SA1N — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2022

وظهر صلاح بعد نهاية المباراة حزينا ومتحسرا على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية ضد نفس الفريق، حيث كان الريال قد هزم ليفربول في نهائي العام 2018.

محمد صلاح بجانب الكأس 📸🥺 pic.twitter.com/tCblGPtCsG — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 28, 2022

The look on Mo Salah's face tells Liverpool's story 💔#UCLFinalpic.twitter.com/YMtVBfaPg2 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) May 28, 2022

وبهذا التتويج، عزز ريال مدريد رقمه القياسي وأصبح بطلا لأوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بينما حرم ليفربول من لقبه السابع في المسابقة القارية ومن تحقيق الثلاثية هذا الموسم، ليكتفي بالتالي بلقبي مسابقتي الكأسين المحليين، بعدما كان يحلم برباعية تاريخية، قبل أن يسلبها منه مانشستر سيتي بإحراز الدوري المحلي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة، وبعده النادي الملكي بالفوز عليه أمس السبت في "ستاد دو فرانس" بباريس.

المصدر: RT