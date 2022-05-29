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على خلفية خسارة محمد صلاح نهائي أبطال أوروبا.. آل الشيخ يثير الجدل بتغريدة حول "فخر العرب"

الرياضة

على خلفية خسارة محمد صلاح نهائي أبطال أوروبا.. آل الشيخ يثير الجدل بتغريدة حول
Globallookpress
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على فوز نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وكتب أل الشيخ في تغريده مرفقة بصورة لكريم بنزيما مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، وكتب عليها: "فخر العرب وفخر إيطاليا".

يذكر أن "فخر العرب" لقب يطلق على لاعب ليفربول المصري محمد صلاح الذي خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

وبنزيما جزائري الأصل لأبوين ينحدران من مدينة وهران.

المصدر: RT

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