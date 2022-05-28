شاهد.. رحلة كأس دوري الأبطال "ذات الأذنين" إلى ملعب فرنسا

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيديو يظهر الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت رحلة كأس دوري الأبطال إلى ملعب "فرنسا" الذي سيكون مسرحا للنهائي اليوم السبت، بين ليفربول ريال مدريد.

وظهرت الكأس للمرة الأولى اليوم السبت، في ملعب المباراة حيث حملها الفرنسي، كلود ماكليلي، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد سابقا.

The 🏆 begins the journey to the Stade de France!#FedExEurope | #UCLtrophydeliverypic.twitter.com/29BpGFB9N0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

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يذكر أن ليفربول يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، ليحتل وصافة الأكثر تتويجا بالبطولة بالتساوي مع ميلان.

بينما يبحث ريال مدريد عن اللقب الـ14 في تاريخه، للابتعاد بصدارة الأكثر تتويجا بالبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات