 
مباشر

شاهد.. رحلة كأس دوري الأبطال "ذات الأذنين" إلى ملعب فرنسا

الرياضة

شاهد.. رحلة كأس دوري الأبطال
Legion-Media Fifg
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4hx

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيديو يظهر الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت رحلة كأس دوري الأبطال إلى ملعب "فرنسا" الذي سيكون مسرحا للنهائي اليوم السبت، بين ليفربول ريال مدريد.

وظهرت الكأس للمرة الأولى اليوم السبت، في ملعب المباراة حيث حملها الفرنسي، كلود ماكليلي، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد سابقا.

إقرأ المزيد
مفاجأة.. ريال مدريد يكشف تشكيلته الأساسية مبكرا
مفاجأة.. ريال مدريد يكشف تشكيلته الأساسية مبكرا
إقرأ المزيد
صلاح: كلوب يغضبني أحيانا!
صلاح: كلوب يغضبني أحيانا!

يذكر أن ليفربول يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، ليحتل وصافة الأكثر تتويجا بالبطولة بالتساوي مع ميلان.

بينما يبحث ريال مدريد عن اللقب الـ14 في تاريخه، للابتعاد بصدارة الأكثر تتويجا بالبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا