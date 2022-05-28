رئيس ريال مدريد يقوم بـ"طقوسه" قبل نهائي دوري الأبطال

حرص رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، على اللقاء بلاعبي فريقه والجهاز الفني لتقديم الدعم لهم، قبل نهائي دوري الأبطال لكرة القدم، أمام ليفربول اليوم السب، على ملعب فرنسا.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن بيريز "كالعادة" زار الفريق في فندق الإقامة "شانتييه"، وحرص على لقاء اللاعبين والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ونقل لهم دعمه.

وعانق فلورنتينو بيريز المدير الفني لريل مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قد يدخل التاريخ اليوم السبت، كأول مدرب يحصد أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وهنأ بيريز جميع لاعبي الفريق الملكي.

وكان المدرب الإيطالي قد توج بالكأس القارية مرتين مع ميلان، ومرة مع ريال مدريد في ولايته الأولى.

واجتمع أنشيلوتي بلاعبيه في الفندق للاستماع إلى آخر التعليمات.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين العريقين ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري الأبطال، للمرة الثالثة، إذ التقيا في نهائي 1981 وانتهى بفوز "الريدز" في باريس بالذات، بينما انتصر الفريق الملكي في نهائي 2018 على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: وكالات