صلاح يهدد رقم أسطورة الكرة الفرنسية ويستعد لكتابة التاريخ بإنجاز فريد

توج النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تصدره ترتيب قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتشارك النجم المصري الجائزة مع جناح نادي توتنهام، الدولي، الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، بعدما سجل كل واحد منهما 23 هدفا.

More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3 — Premier League (@premierleague) May 22, 2022

وتوج صلاح بالحذاء الذهبي في ثلاثة مواسم من أصل خمسة قضاها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول الذي انضم إليه في العام 2017 قادما من روما.

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ونال صلاح الجائزة في موسم 2017-2018 بتسجيله 32 هدفا، وفي 2018-2919 بإحرازه 22 هدفا، وهذا الموسم أيضا (23 هدفا).

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن أسطورة الكرة الفرنسية، تيري هنري، هو اللاعب الوحيد الذي تحصل على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي أكثر من صلاح.

Mo Salah has won the Premier League Golden Boot in three of his five seasons at @LFC



◉ 2017/18 (32 goals)

◉ 2018/19 (22 goals)

◎ 2019/20 (19 goals)

◎ 2020/21 (22 goals)

◉ 2021/22 (23 goals)



Thierry Henry (4) is the only player in the competition's history with more. 🤯 pic.twitter.com/idDqKcUsp4 — Squawka (@Squawka) May 22, 2022

وحقق هنري الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تتويجا بلقب الهداف في الدوري الإنجليزي، بنيله الجائزة 4 مرات حينما كان يدافع عن ألوان نادي أرسنال بين العامين 1999 و2007.

وسيكون بمقدور صلاح تحطيم رقم هنري القياسي،

في حالة بقائه مع ليفربول خلال الموسم القادم، وتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مجددا.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ويتفاوض الطرفان بشأن تمديد عقد اللاعب، منذ أشهر طويلة، من دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

ولكن النجم المصري، أكد هذا الأسبوع، أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل، بغض النظر عن وضعه التعاقدي مع ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح يستعد مع ليفربول لخوض مباراة هامة مساء اليوم السبت، ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "سكواكا" + RT