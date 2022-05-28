رولان غاروس.. دجوكوفيتش ونادال بسلاسة إلى ثمن النهائي

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا وحامل اللقب، وغريمه الإسباني رافائيل نادال، الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وجاء تأهل دجوكوفيتش بفوزه السهل على السلوفيني ألياز بيديني 6-3، 6-3، و6-2، بينما تغلب نادال على الهولندي بوتيك فان دي زانسهولب 6-3، 6-2، و6-4.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐭 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐬



It's nine straight sets for No.1 @DjokerNole after his 6-3, 6-3, 6-2 win today:#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2022

ويتطلع دجوكوفيتش للاحتفاظ بلقبه في رولان غاروس وتحقيق رقم قياسي بعدد البطولات الكبرى (21) الذي يحمله نادال.

ويلاقي النجم الصربي في ثمن النهائي، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف 16 عالميا، الذي تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه الساحق على البلغاري غريغور ديميتروف الـ 21 عالميا، بنتيجة 6-3، و6-1، و6-2.

أما نادال، فسيلعب في الدور المقبل، مع الكندي

فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف تاسعا والفائز على الصربي فيليب كرايينوفيتش.

المصدر: وكالات