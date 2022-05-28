الموعد والتشكيلة المتوقعة لملحمة الريال وليفربول في نهائي دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى ملعب "ستاد دو فرانس"، في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا لموقعة ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت السعودية، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.
The best of the best on the ultimate stage. 🙌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022
🔴🏆⚪️@LFC | @realmadrid | #UCLfinalpic.twitter.com/nWMv7oKArH
وأحرز ريال مدريد وليفربول، 19 لقبا سويا في المسابقة القارية الأولى، بواقع 13 لقبا للنادي الإسباني (رقم قياسي)، وستة ألقاب للفريق الإنجليزي الذي يبحث عن لقبه السابع ليتقاسم المركز الثاني مع ميلان الإيطالي في قائمة أكثر المتوجين بالكأس ذات الأذنين.
Final preparations in Madrid...#UCLfinalpic.twitter.com/XE4TtIpFGD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
ولا يعاني ريال مدريد من أي إصابات في صفوفه، بينما تحوم الشكوك حول قدرة ثنائي خط وسط ليفربول، فابينيو، وألكانتارا، على اللحاق بالمواجهة المرتقبة، بسبب معاناتهما من الإصابة، علما بأنهما عادا للتدريبات أمس الجمعة.
🔴😁#UCLfinalpic.twitter.com/8lbYqW9r1i— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2022
وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يدخل الفريقان مواجهة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:
ليفربول (4-3-3)
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هيندرسون - فابينيو - نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.
ريال مدريد (4-3-3)
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلان ميندي.
خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.
المصدر: ماركا