نوري يودع "رولان غاروس" على يد الروسي خاتشانوف ـ فيديو

أطاح الروسي، كارين خاتشانوف، بمنافسه البريطاني، كاميرون نوري، من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية "رولان غاروس".

واحتاج كارين خاتشانوف، المصنف الـ24، إلى ثلاث ساعات و37 دقيقة للفوز على نوري، المصنف الحادي عشر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(7-5) و(5-7) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.

وسيكون خاتشانوف، على موعد في الدور الرابع، مع النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، المصنف السادس، الذي تغلب بدوره على الأمريكي، سيباستيان كوردا، المصنف الثلاثين، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-4) و(4-6) و(6-2).

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المصدر: RT