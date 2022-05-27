 
مباشر

نوري يودع "رولان غاروس" على يد الروسي خاتشانوف ـ فيديو

الرياضة

نوري يودع
AP Michel Euler
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4ck

أطاح الروسي، كارين خاتشانوف، بمنافسه البريطاني، كاميرون نوري، من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية "رولان غاروس".

واحتاج كارين خاتشانوف، المصنف الـ24، إلى ثلاث ساعات و37 دقيقة للفوز على نوري، المصنف الحادي عشر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(7-5) و(5-7) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.

وسيكون خاتشانوف، على موعد في الدور الرابع، مع النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، المصنف السادس، الذي تغلب بدوره على الأمريكي، سيباستيان كوردا، المصنف الثلاثين، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-4) و(4-6) و(6-2).

إقرأ المزيد
الروسي روبليف يبلغ ثالث أدوار
الروسي روبليف يبلغ ثالث أدوار "رولان غاروس"

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا