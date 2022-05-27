زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة "جريئة" في مهرجان "كان".. صور
Globallookpress IMAGO/Norbert Scanella
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أثارت إطلالة الدولي المغربي، أشرف حكيمي، رفقة زوجته الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، بمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، ضجة على مواقع التواصل بسبب لباس زوجته المثير للجدل.
وظهرت الإسبانية هبة عبوك، التونسية-الليبية الأصل، في مهرجان "كان" رفقة زوجها، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفستان أبيض على السجادة الحمراء، يكشف عن مناطق حساسة في جسدها.
وهاجم بعض رواد مواقع التواصل، أشرف حكيمي، بسبب لباس زوجته، واصفين إياه بـ"الفاضح" نظرا لأصوله.
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twitter/lahamagonline
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في المقابل، اعتبر آخرون أن حياة أشرف الشخصية، تهمه وحده ولا يحق للآخرين التدخل فيها.
twitte/maure_ne
المصدر: وكالات