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زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة "جريئة" في مهرجان "كان".. صور

الرياضة

زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة
Globallookpress IMAGO/Norbert Scanella
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أثارت إطلالة الدولي المغربي، أشرف حكيمي، رفقة زوجته الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، بمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، ضجة على مواقع التواصل بسبب لباس زوجته المثير للجدل.

وظهرت الإسبانية هبة عبوك، التونسية-الليبية الأصل، في مهرجان "كان" رفقة زوجها، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفستان أبيض على السجادة الحمراء، يكشف عن مناطق حساسة في جسدها.

وهاجم بعض رواد مواقع التواصل، أشرف حكيمي، بسبب لباس زوجته، واصفين إياه بـ"الفاضح" نظرا لأصوله.

زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة
httwitter/NacirAbdessamad

زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة
twitter/lahamagonline
زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة
twitter/elfannCom

في المقابل، اعتبر آخرون أن حياة أشرف الشخصية، تهمه وحده ولا يحق للآخرين التدخل فيها.

زوجة حكيمي تشعل مواقع التواصل بإطلالة
twitte/maure_ne

المصدر: وكالات 

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