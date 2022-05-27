الاتحاد الكندي يلغي مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد إيران

ألغى الاتحاد الكندي لكرة القدم مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد نظيره الإيراني مقررة في 5 يونيو المقبل ضمن استعداداتهما لمونديال "قطر 2022"، وذلك بعد انتقادات لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال الاتحاد الكندي في بيان مقتضب "ألغى الاتحاد الكندي لكرة القدم المباراة الدولية التي كانت مقررة في 5 يونيو 2022 ضد إيران في إطار استعدادات منتخب الرجال لكأس العالم فيفا قطر 2022".

Canada Soccer has cancelled the international match that was scheduled for 5 June 2022 against Iran as part of the Men’s National Team preparations for the FIFA World Cup Qatar 2022™. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/7GhKT5toa7 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) May 26, 2022

ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات أو سبب الإلغاء، لكن القرار جاء بعد أسابيع من الانتقادات التي قادتها الحكومة الكندية بشأن المباراة الإعدادية لكأس العالم والمقرر إقامتها في فانكوفر.

وجدد ترودو الثلاثاء معارضته لإقامة المباراة في تصريحات لوسائل إعلام كندية، ملمحا إلى أن المنتخب الإيراني قد لا يسمح له بدخول البلاد.

وقال ترودو: "لقد أعربت عن قلقي من أن هذه المباراة كانت فكرة سيئة. يمكنني أن أؤكد لكم أن الرياضة الكندية لم تقدم أي تمويل لهذه المباراة".

وأضاف "وفيما يتعلق بقدرة هؤلاء اللاعبين على القدوم إلى كندا والمنتخبات للمجيء إلى كندا، تتخذ مصالح خدمات الحدود قرارات احترافية ومستقلة بشأن أهلية الأشخاص للقدوم إلى كندا".

وقادت الانتقادات أيضا عائلات الركاب الذين قتلوا عندما أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في 8 يناير 2020 ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ".

المصدر: وكالات