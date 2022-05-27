ماكمانامان: ليفربول على موعد ليصبح أعظم فريق في تاريخ إنجلترا

يرى الدولي الإنجليزي السابق، ستيف ماكمانامان، أن ليفربول يستحق تصنيفه أعظم فريق في تاريخ إنجلترا، وذلك في حال نجح غدا السبت، في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وبعدما أحرز هذا الموسم لقبي مسابقتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وصراعه المثير مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز الذي حسمه الأخير في المرحلة الختامية بفارق نقطة فقط، يأمل ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب تتويج الموسم الاستثنائي بإحراز دوري الأبطال للمرة السابعة في تاريخ "الحمر".

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ويعتقد ماكمانامان، الذي دافع عن ألوان ليفربول بين 1990 و1999 قبل الانتقال إلى ريال مدريد بالذات من أجل المساهمة بنيله دوري الأبطال مرتين والدوري المحلي مثلهما، أن نجاح "ليفربول بنيل ثلاثة ألقاب بعد جمعه 92 نقطة (في الدوري) وخوضه جميع المباريات الممكنة، سيكون أعظم إنجاز" وفق ما أفاد وكالة "فرانس برس".

وتابع ابن الخمسين عاما، الذي اعتزل اللعب في صفوف مانشستر سيتي عام 2005 "أعتقد بأنه يجب وضعهم في القمة (كأعظم فريق إنجليزي). أن تجمع 92 نقطة، في أي موسم آخر، فذلك يكفي لنيل اللقب. لو جمع ليفربول 50 نقطة لما أدليت بهذا التصريح".

ويدرك لاعب الوسط الدولي السابق صعوبة تصنيف فريق ما كأعظم ناد في تاريخ إنجلترا، لكنه أصر بأن أحدا لن يكون بإمكانه التفوق على ليفربول في حال نجح السبت في باريس بنيل لقبه الثالث للموسم.

وأوضح "من بين الفرق التي أحرزت ثلاثية، الجميع يعتبر فريق مانشستر يونايتد لعام 1999 الأفضل لأنه فاز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد. إنه إنجاز مذهل. لكن عندما تتمعن في الأمور، ترى أنهم خرجوا من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة".

وتابع "عندما حقق مانشستر سيتي ذلك عام 2019، خرجوا من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وحتى عندما حقق ليفربول ذلك في الثمانينيات (1984) مع ذلك الفريق المذهل، خرج من الدور الرابع لكأس إنجلترا ضد برايتون".

ويعتقد ماكمانامان أن جمهور مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي لنادي ليفربول، سيعتبر ما يقوله "هراء. لكن عندما تضع كل شيء في سياقه، فأعتقد أنه (ليفربول) الأفضل".

المصدر: وكالات