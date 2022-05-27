الاتحاد السعودي يمدد عقد رونار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب منتخب بلاده، الفرنسي هيرفيه رونار حتى العام 2027.

وقال رونار في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ لحظة وصولي شعرت بأنني واحد منكم، شعرت بشغف الناس بكرة القدم ورغبتهم بالنجاح والمجد".

وأضاف: "طموح البلد بالمضي قدما والتطور، كما رأيت بلدا مليئا باللاعبين الشباب الموهوبين، حققنا هدفنا الأول معا، لنعمل سويا لتحقيق البقية.. أنا هنا لأبقى".

وكان رونار، الذي خاض تجارب عدة مع منتخبات زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب، قد تولى الإدارة الفنية للمنتخب السعودية في العام 2019.

ونجح المدرب الفرنسي في قيادة "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخه.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بالمونديال، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

المصدر: وكالات