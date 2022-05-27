الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة رولان غاروس

صعد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، إلى الدور الثالث لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الصربي لاسلو ييري.

وجاء فوز النجم الروسي البالغ عمره 26 عاما، بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيلها 6-3، و6-4، و6-3.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثالث مع الصربي الآخر، ميومير كيكمانوفيتش، الذي تغلب على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4، 7-5، 2-6، و6-1.

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No. 2 @DaniilMedwed won in straight sets today to move into the Round of 3️⃣2️⃣:#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2022

وكان مدفيديف، الذي خرج من الدور الأول أربع مرات في ست مشاركات في رولان غاروس، عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة فتق، أبعدته نحو شهرين عن الملاعب.

المصدر:rbc.ru