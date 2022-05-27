تهور مالك نادي بلغاري يتسبب في تضييع فريقه ركلة جزاء وهبوطه للدرجة الثانية (فيديو)

شهدت مواجهة نادي تسارسكو سيلو وضيفه لوكوموتيف صوفيا، ضمن جولة الهبوط بالدوري البلغاري لكرة القدم، أحداثا غريبة، بعدما تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في وقت قاتل.

ومنح الحكم ركلة جزاء لصالح تسارسكو سيلو، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، وكان تسارسكو سيلو بحاجة لإحراز هدف الفوز لتفادي الهبوط والاستمرار في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وبعد احتساب ركلة الجزاء، أمسك لاعب تسارسكو سيلو، يوسوفا يافا، الكرة وأصر على تنفيذ الركلة بنفسه، في وقت كان زميله مارتن كافدانسكي يطالب بدوره بتسديد الركلة.

وفي ظل هذا النزاع بين اللاعبين، اقتحم رئيس نادي تسارسكو سيلو، ستوين مانولوف، أرضية الملعب في أثناء استعداد يافا لتنفيذ ضربة الجزاء ليمنعه من التسديد، وأمر اللاعب كافدانسكي بالتنفيذ.

FIN DEL TSARSKO SELO🇧🇬 con un gran escándalo.



El club jugó su último partido y dejará de existir.



En el último penalti Yaffa quiso marcar él, aunque a él no le tocaba. Entonces salió el presidente, Stoyle Manolov, y lo echó de la cancha. pic.twitter.com/drUqk1P6kc — Fútbol Búlgaro 🇧🇬 (@futbolbulgaro) May 22, 2022

ولم يكتف مانولوف بحرمان يافا من تسديد الركلة فحسب، بل ظهر وهو يوبخه ويقتاده إلى خارج أرضية الملعب.

You’ve got to love match fixing 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/XLAj4YAGqC — Tony Stark (@IamClemoh) May 24, 2022

والطريف أن كافدانسكي لم ينجح في تسجيل الركلة حيث تصدى لها حارس مرمى لوكوموتيف بسهولة، مما تسبب في هبوط تسارسكو للدرجة الثانية.

وبعد أقل من 24 ساعة من آلام المباراة الفاصلة، قرر مانولوف حل فريقه، حيث قال في بيان: "حان الوقت للقول إن النادي سيتوقف عن الوجود ولن يشارك في كرة القدم الاحترافية الموسم المقبل".

المصدر: وكالات