رسميا.. المحكمة الرياضية ترد على طلب الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، رفضت طلب النادي الأهلي المصري بتأجيل مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، وهو ما اعترض عليه الأهلي، وطالب بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات تمسك "الكاف" بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري في المغرب، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.

وأكد الأهلي بعدها أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لحفظ حقوقه.

ولكن رد محكمة التحكيم الرياضية لم يكن في صالح الأهلي وذلك وفق بيان نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقعه، اليوم الجمعة.

CAS rules in favour of CAF and rejects Al Ahly’s application to postpone TotalEnergies CAF Champions League Final https://t.co/3P8x7tK974 — CAF Media (@CAF_Media) May 26, 2022

وجاء في البيان: "حكمت محكمة التحكيم الرياضية أمس الخميس لصالح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "كان الاتحاد الإفريقي ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الصادر في يوليو 2019 والذي ينص على تحديد بطل دوري الأبطال من مباراة واحدة في النهائي".

وتابع البيان: "تم منح حق تنظيم النهائي للمغرب بعد سحب السنغال لعرضها والتي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت متطلبات التنظيم".

وأتم: "يلتزم الكاف بمبادئ العدل والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، يتمنى الكاف للأهلي والوداد وافر الحظ في نهائي دوري الأبطال".

المصدر: cafonline.com