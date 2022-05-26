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شاهد.. لحظة وصول بعثة ريال مدريد إلى باريس

الرياضة

شاهد.. لحظة وصول بعثة ريال مدريد إلى باريس
twitter/realmadrid
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وصلت بعثة فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، العاصمة الفرنسية باريس، لمواجهة ليفربول الإنجليزي يوم السبت، على ملعب "Stade de France"، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الإسباني على موقع "تويتر" فيديو لوصول بعثة الفريق الملكي للعاصمة الفرنسية باريس، معلقا:" الهبوط في باريس".

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ويمني فريق ريال مدريد النفس بتكرار فوزه على ليفربول يوم السبت، على غرار نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما توج بلقبه الثالث عشر في البطولة على حساب "الريدز".

المصدر: وكالات 

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