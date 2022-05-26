رئيس "يويفا" يكشف موقفه من مشاركة الأندية الروسية بالمسابقات الأوروبية

صرح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، بأنه ليس متأكدا من قدرة الأندية الروسية على المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال الموسم القادم.

وقال تشيفرين، في تصريحات للإعلام الإيطالي: "لقد قللنا من تقدير الوضع. لم نعتقد أن يستمر الصراع لمدة طويلة. لست متأكدا من قدرة الأندية الروسية على اللعب في أوروبا. وكذلك سنفعل كل شيء، في سبيل أن تتمكن الأندية الأوكرانية من المشاركة في بطولاتها".

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "أشعر بالأسف بصدق للرياضيين الروس والأوكرانيين. إنها تعاني بسبب الوضع المستجد".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر في وقت سابق، استبعاد الأندية الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم (2022-2023).

المصدر: "football24.ru"