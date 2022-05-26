الروسي روبليف يبلغ ثالث أدوار "رولان غاروس"

تأهل الروسي، أندريه روبليف، إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية "رولان غاروس"، على حساب الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس.

وتمكن اللاعب الروسي، المصنف سابعا، من الفوز على ديلبونيس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(3-6) و(6-2) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وضرب روبليف، موعدا في الدور الثالث، مع التشيلي كريستيان غارين، الذي تغلب بدوره على البيلاروسي إليا إيفاشكو، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (6-3) و(7-6) و(4-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا.

المصدر: RT