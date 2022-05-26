رسميا.. فشل الصفقة البحرينية في الاستحواذ على ميلان

أعلنت رئيس شركة "إنفستكورب" التي تتخذ من البحرين مقرا لها، عدم التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي، مع صندوق "إليوت" الاستثماري الأمريكي الذي يملك النادي حاليا.

وقال محمد العارضي، رئيس شركة "إنفستكورب"، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه تخلى رسميا عن فكرة الاستحواذ على نادي ميلان.

وكتب العارضي: "تحدثنا مع إليوت عن استثمار محتمل في ميلان، وكما يمكن أن يحدث في أي مفاوضات، لم يتم الوصول إلى اتفاق تجاري، واتفقنا بشكل مشترك على إنهاء المحادثات، نتمنى لميلان كل التوفيق في الموسم المقبل وما بعده".

We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC Milan. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish AC Milan the best for next season and beyond — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) May 26, 2022

وكانت شركة "إنفستكورب" الجهة الأكثر اقتحاما لمفاوضات الاستحواذ على نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي.

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وبعد فشل تلك الصفقة، عاد الأمل من جديد لشركة "ريد بيرد كابيتال" للاستحواذ على النادي اللومباردي، وسط منافسة من صندوق "جيري كاردينال" الأمريكي في ذات السياق.

وتواصل الصندوق الأخير رسميا مع مالكي بطل الدوري الإيطالي وفي انتظار التوصل إلى اتفاق كامل.

وتتحدث الأرقام المتضاربة في السوق عن أن صفقة الاستحواذ على ميلان ستضخ في خزائن نادي ميلان ما قيمته 1.3 مليار يورو، مع إمكانية أن تصل المكافآت الإجمالية الإضافية خلال مدة الاستحواذ إلى 1.8 مليار يورو.

المصدر: وكالات