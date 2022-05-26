تأجيل محاكمة أسطورة الكرة الجزائرية ماجر في قضية فساد

أجلت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، النظر في ملف اللاعب السابق رابح ماجر، بشان استفادة جريدته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية، إلى الشهر المقبل.

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع ماجر الذي تغيب عن جلسة المحاكمة بسبب المرض.

ويتابع ماجر، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، وانتحال صفة، والإقرار الكاذب، والتزوير، واستعمال المزور، وذلك على خلفية امتلاكه رفقة شريك آخر لصحيفة رياضية، كانت تصدر في مدينة وهران بغرب الجزائر، وكانت تستحوذ بشكل غير قانوني على مساحات إعلانية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الحكومية.

وكان ماجر، غادر الصحيفة المذكورة التي كان يشغل فيها منصب المدير، في 3 نوفمبر 2019، قبل أن تتم "تصفية" الصحيفة في 28 أبريل 2020.

المصدر: النهار