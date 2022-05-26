تحديد طريقة توزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال بين جماهير الوداد والأهلي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا وضح خلاله طريقة توزيع تذاكر المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع بين الوداد المغربي والأهلي المصري.

ومن المرتقب أن يستضيف ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، الاثنين المقبل، مواجهة الوداد والأهلي.

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وأعلن الـ"كاف"، أنه "عمل بشكل وثيق مع الأهلي والوداد والاتحاد المغربي لكرة القدم فيما يتعلق بتوزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال بطريقة عادلة".

وأضاف: "تم تحديد السعة الآمنة القصوى لملعب محمد الخامس بـ45 ألف شخص، بحسب لوائح الأمن والسلامة".

وأكد: "يمكن لكل ناد الحصول على تذاكر مشجعيه من الكاف والاتحاد المستضيف للمباراة، وفي حال عدم بيع كل التذاكر تبقى المقاعد شاغرة في العدد المخصص لكل فريق".

وشدد الـ"كاف" في بيانه على "عدم بيع أي تذاكر في الملعب يوم المباراة، والمساعدة في إصدار التأشيرات للزائرين (جماهير الأهلي) عند وصولهم إلى المغرب، علاوة على فتح الأبواب في الملعب قبل انطلاق المباراة بخمس ساعات".

وكان قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، أثار جدلا واسعا في مصر، حيث اعترض الأهلي على القرار، وطالب بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات تمسك "الكاف" بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري في المغرب، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.

تجدر الإشارة إلى أن الـ"كاف" أقام نهائي دوري الأبطال في آخر نسختين في مباراة واحدة حاسمة، بدلا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين.

المصدر: cafonline.com