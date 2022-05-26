صلاح يشعل مواقع التواصل قبيل مواجهة ريال مدريد (صورة)

أشعل النجم المصري، محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك صورة له على حساباته الشخصية، قبل أيام من مواجهة فريقه ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح مع متابعيه في موقعي "إنستغرام" و"تويتر"، صورة له وهو يحمل جائزة أفضل هداف وجائزة أفضل صانع أهداف، اللتين توجا بهما نهاية الأسبوع الماضي في ختام فعاليات الدوري الإنجليزي.

وعلق صلاح على الصورة قائلا: "لم ننته بعد"، في إشارة إلى تطلعه لإنهاء الموسم بلقب جديد من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه ليفربول نادي ريال مدريد في المباراة النهائية المرتقبة السبت المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وحظيت صورة صلاح، بأكثر من مليون ونصف مليون إعجاب على حسابه في موقع "إنستغرام" كما علق عليها قرابة 20 ألف شخص.

ونالت الصورة ذاتها على حسابه في موقع "تويتر"، أكثر من 350 ألف إعجاب، وقام 20 ألف شخص بإعادة نشرها.

وتفاعل نادي ليفربول أيضا مع تدوينة صلاح، حيث أعاد مشاركتها على حسابه في موقع "تويتر" وأرفقها بعبارة "أمامنا تحد أخير يا صلاح".

أمامنا تحدٍ أخير يا صلاح! ✊ https://t.co/4b9JQRehSw — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 23, 2022

وكان صلاح تقاسم جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي مع نجم نادي توتنهام، الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، بعدما سجل كل واحد منهما 23 هدفا، كما نال النجم المصري جائزة أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي بتقديمه 13 تمريرة حاسمة لزملائه في ليفربول.

وستكون مباراة ليفربول وريال مدريد القادمة الأخيرة للفريقين هذا الموسم، وستكون المواجهة ثأرية لنادي ليفربول ونجمه صلاح، فالأول سيتطلع للثأر من خسارته أمام الريال بالذات، في نهائي المسابقة القارية عام 2018، بينما سيبحث الثاني (صلاح) عن تعويض ما فاته في تلك المواجهة، عندما خرج مصابا إثر تعرضه لعرقلة من قبل قائد الريال حينها، المدافع الإسباني، سيرخيو راموس.

المصدر: RT