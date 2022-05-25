دوري المؤتمر الأوروبي.. روما ومورينيو يسطران التاريخ

دخل نادي روما الإيطالي تاريخ مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، كأول بطل للمسابقة الأوروبية الحديثة، إثر فوزه على فريق فينورد الهولندي (1-0) مساء يوم الأربعاء.

ويدين فريق روما بالفضل في انتصاره لنجمه نيكولو زانيولو، الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "Air Albania Stadium" بالعاصمة الألبانية تيرانا.

ورفع نادي روما بذلك الكأس الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي، وهو اللقب القاري الأول له، بينما أصبح مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أول مدرب يفوز بجميع الألقاب الأوروبية الثلاثة (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي).

المصدر: وكالات