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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي تغرم فهد المفرج ونادي الاتحاد

الرياضة

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي تغرم فهد المفرج ونادي الاتحاد
twitter/alhilal_fc
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على نادي الاتحاد والمشرف العام على فريق الهلال فهد المفرج خلال مباراتهما، ضمن الدوري.

وفرصت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية على نادي الاتحاد بقيمة 45 ألف ريال لقيام جماهيره برمي 6 علب مياه خلال المباراة بينهما يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الهلال على مضيفه الاتحاد (3-1).

كما غرمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فهد المفرج المشرف العام على فريق الهلال بـ30 ألف ريال بعد نزوله لأرضية الملعب بعد مباراة الاتحاد.

المصدر: وكالات 

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