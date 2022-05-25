بايرن ميونخ يضع شرطين لرحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، باستمرار المفاوضات بين بايرن ميونخ وبرشلونة، بشأن انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف "البوندسليغا" إلى ملعب "كامب نو".

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، ورفض اللاعب كل محاولات ناديه للتجديد ويصر على الرحيل.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ماركا"، فإن الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب التفاوض عليه من جانب بايرن ميونخ لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئيا.

وأضافت الصحيفة أن "وكيل اللاعب بيني زهافي يعمل بكامل استطاعته لنقل موكله إلى برشلونة، حيث اتفق مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصية".

وأوضحت أن "بايرن ميونخ يرفض إبرام أي اتفاق مع برشلونة إلا بعد تحقيق شرطين: الأول أن يناسب العرض المقدم قيمة اللاعب التي حددها بايرن سلفا وهي 50 مليون يورو، والثاني إيجاد بديل يخلف ليفاندوفسكي في قيادة الهجوم".

وأشارت إلى أنه "في حال عدم تحقق الشرطين سيتمسك بايرن باللاعب ليكمل السنة المتبقية في عقده".

المصدر: وكالات