الروسي خاتشانوف يواصل تقدمه في رولان غاروس

واصل الروسي كارين خاتشانوف، تقدمه في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، وبلغ الدور الثالث عقب فوزه على البوليفي هوغو ديلين.

وجاء فوز خاتشانوف، المصنف 25 عالميا، على منافسه البوليفي المصنف 90، بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 6-4، 4-6، 7-6 و6-3 في مباراة استغرقت ثلاث ساعات وتسع دقائق.

¡Gran remontada!@karenkhachanov le da la vuelta al partido (4-6, 6-4, 7-6[1], 6-3) y detiene la progresión de Dellien en #RolandGarros — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 25, 2022

وسيواجه خاتشانوف في الدور الثالث، الفائز من مواجهة البريطاني كاميرون نوري والأسترالي جيسون كوبلر.

المصدر: sport-express.ru