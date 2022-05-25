نهاية حقبة أبراموفيتش.. بريطانيا توافق على بيع تشيلسي لملياردير أمريكي

أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع نادي تشيلسي لصالح المجموعة التي يقودها الملياردير الأمريكي تود بويلي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة البريطانية نادين دوريس.

وقالت دوريس في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أصدرت الحكومة الليلة الماضية ترخيصا يسمح ببيع نادي تشيلسي لكرة القدم".

وأضافت: "نظرا للعقوبات التي فرضناها على الأشخاص المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد" يحل بدلا من الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مجلس إدارتها وافق على عرض الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي من قبل مجموعة استثمارية يقودها الأمريكي تود بويلي، أحد مالكي فريق لوس أنجلس دودجرز الأمريكي للبيسبول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بويلي وافق بالفعل على شراء النادي الإنجليزي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى سعر على الإطلاق لأي فريق رياضي.

وكان أبراموفيتش قد اضطر لطرح نادي تشيلسي للبيع نتيجة القيود المفروضة في بريطانيا على رجال الأعمال الروس بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن الملياردير الروسي، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

المصدر: RT + نوفوستي