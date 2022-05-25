تغريدة مدرب الأهلي قبيل نهائي دوري الأبطال تثير ضجة واسعة في المغرب

أثار مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضجة في المغرب بعدما امتدح مواطنه فيكتور غوميز، الذي سيقود نهائي دوري أبطال إفريقيا بين "المارد الأحمر" والوداد المغربي.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه في 'تويتر"، جاء فيها: "اعتدت على انتقاد فيكتور غوميز، ولكنني احترمه بشكل كبير ومن المعجبين به وهو يعرف ذلك. أقدم له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليا الحكم الأول في قارة إفريقيا".

How I used to criticise Victor Gomes, at my humble pie long time back and I am his biggest fan and he knows that.

I give him the respect that he deserves and he is currently No1 Referee in the Continent. pic.twitter.com/xpwNUeY3C8 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 24, 2022

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تغريدة مدرب الأهلي باستغراب واندهاش كبيرين، خصوصا وأنها أتت قبل أيام فقط من موعد مباراة "المارد الأحمر" والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، الاثنين المقبل، مواجهة الوداد والأهلي.

وكان قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، أثار جدلا واسعا في مصر، حيث اعترض الأهلي على القرار، وطالب بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات تمسك "الكاف" بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري في المغرب، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.

المصدر: RT