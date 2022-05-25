 
مباشر

ماذا منحك صلاح؟.. مدافع توتنهام يمازح حارس نورويتش بسبب سون (فيديو)

الرياضة

ماذا منحك صلاح؟.. مدافع توتنهام يمازح حارس نورويتش بسبب سون (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3it

مازح مدافع نادي توتنهام، إيريك داير، حارس مرمى نورويتش سيتي، تيم كرول، بعد تألق الأخير خلال مباراة الفريقين في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المباراة التي سجل فيها نجم توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ثنائية ساهم بها في فوز فريقه بخماسية دون رد، تألق تيم كارول بشكل لافت وحرم سون من تسجيل مزيد من الأهداف كانت ستجعله ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وانتشر فيديو طريف، ظهر فيه داير وهو يسأل تيم كارول بعد تصديه لعدة كرات من سون، حيث قال له "ماذا منحك محمد صلاح؟"، في إشارة منه إلى تألق الحارس ومنعه سون من التسجيل وتجاوز نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.

وبالتزامن مع لقاء توتنهام ونورويتش، كان صلاح يخوض مواجهة ليفربول وولفرهامبتون، وهي المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 3-1 وتمكن فيها النجم المصري من تسجيل هدف واحد، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع سون برصيد 23 هدفا لكل منهما.

المصدر: sportbible.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا