ماذا منحك صلاح؟.. مدافع توتنهام يمازح حارس نورويتش بسبب سون (فيديو)

مازح مدافع نادي توتنهام، إيريك داير، حارس مرمى نورويتش سيتي، تيم كرول، بعد تألق الأخير خلال مباراة الفريقين في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المباراة التي سجل فيها نجم توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ثنائية ساهم بها في فوز فريقه بخماسية دون رد، تألق تيم كارول بشكل لافت وحرم سون من تسجيل مزيد من الأهداف كانت ستجعله ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

Eric Dier asking Krul how much salah had given him after he kept out so many of Son’s chances pic.twitter.com/HHIhXMdhfJ — charlie wheeler (@chas_wheeler) May 24, 2022

وانتشر فيديو طريف، ظهر فيه داير وهو يسأل تيم كارول بعد تصديه لعدة كرات من سون، حيث قال له "ماذا منحك محمد صلاح؟"، في إشارة منه إلى تألق الحارس ومنعه سون من التسجيل وتجاوز نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.

Eric Dier was so desperate for Son Heung-Min's golden boot race. You love to see it 🤣



Eric Dier to Tim Krul: https://t.co/2xEJojuuMl — FPL Unlucky (@fplally) May 24, 2022

Eric Dier to Krul after a couple decent saves vs Son: “What’s Salah giving you?”



🤣🤣🤣pic.twitter.com/zWAjbC3tP0 — Theo (@Thogden) May 24, 2022

وبالتزامن مع لقاء توتنهام ونورويتش، كان صلاح يخوض مواجهة ليفربول وولفرهامبتون، وهي المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 3-1 وتمكن فيها النجم المصري من تسجيل هدف واحد، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع سون برصيد 23 هدفا لكل منهما.

المصدر: sportbible.com