المصرية ميار تحقق إنجازا مميزا في رولان غاروس

حققت المصرية ميار شريف، إنجازا مميزا ببلوغها الدور الثاني لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى في ثاني مشاركة لها فقط في القرعة الرئيسية.

وجاء تأهل ابنة الـ26 عاما المصنفة 49 عالميا، بعد فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد 6-3، و7-5.

وعادلت ميار، الإنجاز الذي حققته العام الماضي حين وصلت للمرة الأولى والأخيرة إلى الدور الثاني لإحدى البطولات الكبرى قبل أن تنتهي المغامرة في أستراليا المفتوحة على يد السلوفينية كايا يوفان.

وستتواجه ميار في الدور الثاني لرولان غاروس مع سلوفينية أخرى هي تامارا زيدانشيك، المصنفة 24 عالميا والفائزة على الأمريكية كلير ليو 6-2 و6-2.

المصدر: وكالات