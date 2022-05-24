رسميا.. رابطة "البريميرليغ" توافق على بيع تشيلسي

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا، يوم الثلاثاء، على بيع نادي تشيلسي لاتحاد تجاري يتصدره رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، أحد مالكي فريق لوس أنجلس دودجرز الأمريكي للبيسبول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بويلي وافق بالفعل على شراء النادي الإنجليزي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار)، وهو أعلى سعر على الإطلاق لأي فريق رياضي، مع انتهاء ملكية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش له بعد 19 عاما من امتلاكه.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا قالت فيه: "وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل اتحاد تود بويلي - كليرليك".

وأضافت: "تظل عملية الشراء خاضعة لإصدار الحكومة لرخصة البيع المطلوبة وإتمام المراحل النهائية للصفقة بشكل مرض".

وأتمت: "تشيلسي سيعمل الآن مع الجهات ذات الصلة لتأمين التراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ".

المصدر: وكالات