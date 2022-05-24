خاتشانوف يعلق على قرار نصرة "ATP" للاعبي التنس الروس

علق اللاعب الروسي كارين خاتشانوف، على قرار رابطة لاعبي التنس للمحترفين "ATP" تجريد بطولة ويمبلدون البريطانية من نقاط التصنيف، بعد حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فيها.

وقال خاتشانوف خلال مؤتمر صحفي في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس": "أرادت رابطة لاعبي التنس المحترفين إظهار أنه لا يوجد مكان للتمييز في بطولاتها"

وأضاف اللاعب الروسي: "لا أريد الخوض في جدال حول ما إذا كنت أوافق أو لا أوافق. القرار اتخذ بالفعل".

وكانت رابطة لاعبي التنس المحترفين قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، في بيان رسمي تجريد بطولة ويمبلدون البريطانية من نقاط التصنيف، حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فيها، مشيرة إلى أن قرار مسؤولي بطولة ويمبلدون برفض مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس "غير عادل"، وإن هناك إمكانية لحدوث أضرار جسيمة للعبة للمرة الأولى في تاريخها.

يذكر أن منظمي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم، أعلنوا في الـ20 من أبريل الماضي، حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولة المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو، مبررين قرارهم بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصعد كارين خاشانوف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" على حساب البرتغالي نونو بورخيس، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وضرب اللاعب الروسي المصنف الـ24 في البطولة، موعدا في الدور الثاني مع البوليفي هوجو ديلين، الذي فجر مفاجأة كبيرة بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات من دون رد.

المصدر: وكالات