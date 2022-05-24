بعد "كبوة" مبابي.. ريال مدريد يخطف "موهبة فرنسية" أخرى من ليفربول

أفادت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية، بأن نادي ريال مدريد تعاقد مع الفرنسي، أوريلين تشواميني، لاعب خط وسط موناكو، بعد الفشل في ضم مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأعلن باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي، تجديد عقد مبابي لثلاثة مواسم أخرى، حتى 30 يونيو 2025.

وقرر مبابي البقاء داخل جدران ملعب "حديقة الأمراء"، بعد أن رفض مرارا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وعلى مدار فترة طويلة، وأكدت تقارير صحفية على إثر ذلك، أن اللاعب بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد.

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ودخل ريال مدريد، بعد أيام قليلة على ضياع حلم ضم مبابي، في صراع قوي مع ليفربول للظفر بتوقيع تشواميني، ونجح في النهاية الظفر بخدماته، بحسب محطة "مونت كارلو".

وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن تشواميني، البالغ من العمر 22 عاما، اختار الانتقال لصفوف ريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات، على أن يدفع النادي الملكي 80 مليون يورو إلى جانب الإضافات والحوافز لضمه من موناكو.

ويتوقع أن يكون تشواميني ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية، بعدما نجح في وقت سابق بالحصول على توقيع الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي بشكل مجاني عقب نهاية عقد اللاعب مع النادي اللندني.

المصدر: وكالات