الروسية ألكسندروفا تبدأ بنجاح مشوارها في "رولان غاروس"

استهلت الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا مشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب "رولان غاروس" الترابية، بفوز صعب على منافستها البلجيكية جريتجى مينين.

واحتاجت ألكسندروفا، المصنفة 30 في البطولة، إلى ساعة واحدة و25 دقيقة للفوز على جريتجى مينين، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وستكون يكاترينا ألكسندروفا، البالغة من العمر 27 عاما، على موعد في الدور الثاني للبطولة، مع الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو، التي تغلبت بدورها على الإيطالية ياسمين باوليني، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء أيضا.

بينما ودعت الروسية الأخرى كاميلا رحيموفا البطولة، إثر خسارتها أمام الصربية ألكسندرا كرينيش بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(3-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الدور الأول.

المصدر: RT