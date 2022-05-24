رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يوضح سبب عدم خوض المنتخب مباريات في المستقبل القريب

أعلن رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، أن الجهاز الفني للمنتخب والاتحاد قررا عدم إقامة مباريات ودية في المستقبل القريب.

وأوضح ديوكوف خلال مؤتمر صحفي، سبب عدم إقامة مباريات ودية في الوقت القريب، قائلا: "الجهاز التدريبي والاتحاد الروسي لكرة القدم اعتبرا أن ذلك لا جدوى منه. نخطط في شهر سبتمبر، لإجراء العديد من المباريات الودية. يمكن أن تقام على أراضي روسيا إذا توصلنا إلى اتفاق مع الخصوم. لماذا بالضرورة منتخب بيلاروس؟ هناك منتخبات أخرى".

في وقت سابق، قال ديوكوف إنه سيتم إرسال استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية "CAS" في لوزان بخصوص استبعاد المنتخب الوطني من دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: "russian.rt.com"