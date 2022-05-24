رولان غاروس.. الروسي مدفيديف إلى الدور الثاني من دون عناء

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، الدور الثاني لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه من دون عناء على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-2، و6-2، و6-2.

وكان الروسي، الذي خرج من الدور الأول أربع مرات في ست مشاركات في البطولة الفرنسية، عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة فتق أبعدته نحو شهرين عن الملاعب كما أن الأرضية الترابية ليست المفضلة لديه.

Just getting started 👊@DaniilMedwed advances to the second round with a 6-2, 6-2, 6-2 victory over Bagnis. #RolandGarrospic.twitter.com/N0OLVB2TRt — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2022

وقال مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الذي لم يحرز أي لقب له على ملاعب ترابية، قال مازحا بعد فوزه على باغنيس: "أعشق رولان غاروس لا سيما منذ العام الماضي (عندما بلغ ربع النهائي)".

وتابع "من قبل لم أكن أعرف ما إذا كنت أحب هذه البطولة أم لا لأنني لم أكن أمكث طويلا فيها. لم أكن أتخطى أول يوم أحد فيها".

وعن تعافيه من العملية الجراحية قال "الأمور تسير بشكل جيد. عندما خضعت لها لم أكن أعتقد بأنني سألعب على الملاعب الترابية. خضت مباراة على هذه النوعية من الأرضية الأسبوع الماضي (خسر أمام الفرنسي ريشار غاسكيه) وكان الأمر جيدا أن أخوض واحدة قبل رولان غاروس".

وأعرب الروسي عن أمله في "الذهاب أبعد" من الدور ربع النهائي الذي بلغه العام الماضي.

المصدر: وكالات