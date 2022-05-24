رسميا.. الـ"كاس" ترفض استئناف النصر السعودي ضد برسيبوليس الإيراني

أيدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قرار لجنة استئناف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برفض الاحتجاج الذي قدمه النصر السعودي ضد فريق برسيبوليس الإيراني، الخاص بدوري أبطال آسيا 2020.

وتقدم النصر بشكوى رسمية ضد برسيبوليس، بداعي عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين في مباراة الفريقين في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2020 (للمنطقة الغربية)، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض شكوى النصر، ليلجأ النادي السعودي إلى تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية للحصول على حقه.

وفاز برسيبوليس بركلات الترجيح على النصر (5-3)، بعد التعادل (1-1) في الشوطين الأصليين والإضافيين للمباراة التي جمعتهما عام 2020، علما بأن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي نال اللقب بعد فوزه على بيرسبوليس بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات