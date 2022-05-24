صلاح "يفضح" هوس سون بالحذاء الذهبي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يظهر "هوس" نجم نادي توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، بالفوز بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي.

وظهر سون خلال مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي في ختام الدوري الإنجليزي، وهو يسأل زملاءه في الفريق ما إن كان منافسه على لقب هداف الدوري الإنجليزي، المصري محمد صلاح قد سجل هدفا.

Son asking if Salah scored 😂😂😂💙 Love this game pic.twitter.com/N2gTIFc0ri — Leo 🌶 (@Leo_pepper_) May 23, 2022

ونجح سون في تسجيل هدفين ليساهم في اكتساح فريقه لنادي نورويتش بخماسية دون رد، وشوهد الكوري الجنوبي في مقطع فيديو وهو يركض نحو خط التماس خلال مجريات المباراة ليسأل أحد الأشخاص عن صلاح وهل سجل أم لا بعبارة استفهامية وعلى وجهه بعض القلق: "صلاح سجل؟ صلاح سجل؟.

وكان صلاح حينها يخوض مباراة فريقه ليفربول وولفارهامبتون (3-1)، ولسوء حظ سون، فقد نجح النجم المصري في تسجيل هدف واحد، ليتقاسم لقب هداف الدوري الإنجليزي مع الكوري الجنوبي برصيد 23 هدفا لكل منهما.

وعبر سون عن فخره وسعادته بالتتويج بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباراة نورويتش، مؤكدا أنه حلم بها منذ طفولته ولم يتخيل أنه سيحقق الحلم على أرض الواقع.

في المقابل، فإن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته علما بأنه كان يخوض موسمه الخامس فقط مع ليفربول.

المصدر: مواقع التواصل







